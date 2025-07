Biogem individua nuovo biomarcatore del cancro gastrico: la proteina HUNK apre la strada a terapie mirate

La ricerca, realizzata dal gruppo di Biologia Cellulare e Preclinica Oncologica dell’Istituto irpino, coordinato dal professore Geppino Falco, si è concentrata sul ruolo di una proteina chiamata HUNK (acronimo di Hormonally Upregulated Neu-associated Kinase) nella progressione del tumore allo stomaco, una delle forme di neoplasia più diffuse e mortali a livello mondiale. I ricercatori di Biogem hanno scoperto, in particolare, che tale biomarcatore agisce favorendo la moltiplicazione delle cellule tumorali e la loro sopravvivenza, regolando importanti processi cellulari legati alla divisione e alla risposta allo stress. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Communication and Signaling, ha anche evidenziato che HUNK contribuisce ad aumentare i livelli di una proteina chiamata MUC16, meglio conosciuta come CA-125.

<<Si tratta – spiega il professore Geppino Falco – di un marcatore già noto, utilizzato principalmente per monitorare diversi tipi di tumori, come quello ovarico, ma sempre più studi ne suggeriscono il coinvolgimento anche nel cancro gastrico>>. <<Tali risultati – sottolinea il dottore Pellegrino Mazzone, tra i coautori della ricerca – sono importanti perché fanno luce su un nuovo meccanismo molecolare coinvolto nella progressione del tumore allo stomaco e, contemporaneamente, aprono la strada a possibili terapie mirate, in grado di agire specificamente su HUNK, bloccando la crescita tumorale>>.

<<In un futuro non troppo lontano – gli fa eco la dottoressa Giuseppina di Paola – HUNK potrebbe diventare un bersaglio terapeutico per farmaci innovativi, con l’obiettivo di rendere le cure più efficaci e personalizzate, riducendo gli effetti collaterali e aumentando le probabilità di sopravvivenza per i pazienti>>.