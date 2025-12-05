MASCI Avella 1: “Vicini al Sindaco Biancardi, la violenza non fermerà la democrazia”

La Comunità MASCI Avella 1 Chiara e Francesco esprime piena solidarietà al Sindaco, dott. Vincenzo Biancardi, vittima di una vile aggressione che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera comunità. Ogni gesto di violenza è un attacco ai valori del dialogo, del rispetto e della convivenza civile che dovrebbero guidare la vita pubblica. In momenti come questo è fondamentale stringersi attorno a chi, con senso di responsabilità e impegno, dedica le proprie energie al bene comune. Che questo episodio sia occasione per riaffermare, insieme, che nessuna forma di intimidazione potrà mai prevalere sulla forza della democrazia e della solidarietà.