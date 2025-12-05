A Calore il Natale si celebra “insieme”: un ricco programma tra fede, tradizione e comunità

La Parrocchia Santa Maria del Carmine di Calore (Mirabella Eclano) presenta il calendario ufficiale degli eventi di Natale Insieme 2025, un percorso che unisce spiritualità, partecipazione comunitaria e momenti dedicati a bambini, famiglie e fedeli.

Un programma variegato che accompagnerà la comunità locale dal 6 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, alternando celebrazioni liturgiche, iniziative creative e appuntamenti legati alle tradizioni del Natale e dell’Epifania.

Si comincia il 6 dicembre tra fede, festa e beneficenza

Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre:

18:00 – Santa Messa

19:00 – Benedizione dell’albero in piazza con Babbo Natale e pesca di beneficenza

Un pomeriggio pensato per dare il via al clima natalizio con un momento di condivisione e solidarietà, grazie anche alla partecipazione dei più piccoli.

13 dicembre: laboratorio di pasta per bambini e celebrazione eucaristica

Il secondo appuntamento unisce creatività e tradizione:

16:30 – Laboratorio di pasta per bambini , un’attività che richiama i valori della manualità e della condivisione familiare.

18:00 – Santa Messa

Un modo originale per avvicinare i più giovani alle usanze del territorio e alla comunità parrocchiale.

20 dicembre: Presepe vivente in piazza

La magia del Natale prende forma nella rappresentazione del Presepe vivente, una delle tradizioni più sentite:

18:00 – Santa Messa

18:45 – Presepe vivente in piazza con i bambini

Un evento che ogni anno richiama partecipazione e coinvolgimento, trasformando la piazza in un piccolo villaggio della Natività.

24 dicembre: la notte più attesa

La Vigilia di Natale sarà vissuta attraverso due momenti particolarmente suggestivi:

22:30 – Nascita di Gesù Bambino con processione per le vie del paese

23:30 – Santa Messa di Mezzanotte

Un’atmosfera carica di raccoglimento e gioia, che unisce l’intera comunità in una delle celebrazioni più emozionanti dell’anno.

28 dicembre: “Christmas Inside” – II edizione

Alle 19:00, torna l’evento Christmas Inside, giunto alla seconda edizione e animato dal Coro Santa Maria del Carmine.

Una serata di canti, danze e riflessioni, pensata per vivere il Natale attraverso la musica e la partecipazione corale.

5 gennaio: aspettando la Befana

Il programma si chiuderà con l’attesissimo appuntamento dedicato ai bambini:

18:00 – Santa Messa

A seguire, festa dei bambini e arrivo della Befana, che porterà dolci e allegria per salutare insieme le festività.

Una comunità che cammina unita

Il calendario di Natale Insieme rappresenta un percorso che mette al centro la fede, la tradizione e soprattutto la comunità.

Una serie di eventi pensati per condividere la gioia del Natale, rafforzare i legami tra i cittadini e valorizzare i momenti che uniscono, dalle celebrazioni religiose alle attività per i più piccoli.

La Parrocchia Santa Maria del Carmine invita tutti a partecipare numerosi e a vivere con spirito di fraternità questo tempo di festa.