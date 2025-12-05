Ad Avella un pomeriggio dedicato a Pier Paolo Pasolini: l’Associazione Culturale “Nicola Pugliese” presenta Ostia – 10 foglie 10 poesie

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, l’Associazione Culturale Nicola Pugliese organizza questo pomeriggio un incontro speciale dedicato alla poesia, alla memoria e alla riflessione culturale.

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle ore 18:00 presso la Casa Canonica San Pietro di Avella, dove verrà presentata la raccolta poetica Ostia – 10 foglie 10 poesie di Stefano Cortese.

L’autore sarà presente e dialogherà con il professor Vincenzo Serpico, approfondendo i temi, le suggestioni e il percorso creativo che hanno portato alla nascita dell’opera. Il titolo richiama Ostia, luogo simbolico e ferita aperta nella storia pasoliniana, trasformato qui in spazio poetico e meditativo.

L’iniziativa non intende soltanto commemorare Pasolini, ma rileggerne l’eredità attraverso una voce contemporanea, sottolineando il ruolo della poesia come strumento di indagine, denuncia e amore per la realtà.

L’evento è organizzato con il supporto del gruppo MASCI “Padre Federico D’Andrea”, che ha collaborato alla realizzazione e offerto ospitalità.

Un pomeriggio, dunque, dedicato alla parola poetica e alla memoria culturale, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e condividere un momento di confronto e di comunità.