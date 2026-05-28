Rapina a un corriere espresso nel Vesuviano: arrestato 31enne, recuperate le indagini dei Carabinieri

Su delega del Sig. Procuratore della Repubblica di Nola, nelle prime ore del mattino del 27/05/2026, i Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno proceduto, in Massa di Somma (NA), ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti di una persona di anni 31, gravemente indiziata del reato di rapina aggravata.

Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine a una rapina consumata il 15 aprile 2026 a San Sebastiano al Vesuvio ai danni di un corriere espresso, al quale, sotto la minaccia di un’arma da fuoco, era stato sottratto il furgone aziendale carico di plichi commerciali da consegnare ai vari destinatari.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è una persona sottoposta alle indagini da ritenersi, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.