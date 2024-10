EAV installa barriere di sicurezza al passaggio a livello di via San Nazzaro ad Avella

La EAV (Ente Autonomo Volturno), sta portando avanti un importante intervento di sicurezza presso il passaggio a livello non custodito situato in via San Nazzaro ad Avella. Da tempo teatro di numerosi incidenti, questo punto critico della “Circumvesuviana” ha visto scontri tra treni e veicoli di passaggio, rappresentando un rischio significativo sia per automobilisti che per pedoni.

L’installazione delle barriere rappresenta una misura fondamentale per prevenire ulteriori incidenti e migliorare la sicurezza dell’area. Queste barriere automatizzate permetteranno un maggiore controllo del traffico, garantendo che i veicoli non attraversino i binari durante il passaggio dei treni.

L’intervento, fortemente atteso dalla comunità, è stato salutato con favore dai residenti e dagli utenti della strada, che vedono in questa opera un passo in avanti per la tutela della vita umana. In passato, incidenti al passaggio a livello hanno causato danni materiali e messo in pericolo la vita di molti, sottolineando la necessità di una soluzione definitiva.

Con l’installazione delle nuove barriere, sia automobilisti che pedoni potranno attraversare l’area con maggiore tranquillità, riducendo drasticamente i rischi legati all’attraversamento dei binari della Circumvesuviana. Un intervento, dunque, che garantirà la sicurezza e permetterà di evitare tragiche situazioni come quelle vissute in passato.