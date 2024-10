Tragedia a Scuola, bambino di 10 anni muore durante la ricreazione scolastica

Una tragedia ha scosso la comunità di Quarto, in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni è deceduto improvvisamente durante l’orario di ricreazione presso l’Istituto scolastico “Borsellino” di via Crocillo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sotto gli occhi increduli di compagni e insegnanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe accusato un malore improvviso, manifestando una grave emorragia dalla bocca, per poi accasciarsi a terra. Nonostante i tempestivi soccorsi, i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 si sono rivelati vani. Il piccolo non ha mai ripreso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Quarto per i primi accertamenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando le dinamiche esatte dell’accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le cause precise del decesso, anche se si ipotizza un malore di natura improvvisa, forse collegato a una patologia preesistente. Sarà l’autopsia a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del bambino.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. La scuola, frequentata da numerosi bambini, è stata subito informata dell’accaduto, e molti genitori si sono recati sul posto per esprimere vicinanza alla famiglia e ottenere informazioni.

L’intero istituto scolastico è in lutto e le attività didattiche sono state sospese per il resto della giornata. Gli psicologi sono stati immediatamente messi a disposizione per offrire supporto ai compagni di classe e al personale scolastico, visibilmente scossi dall’accaduto.

Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile e che ha colpito una famiglia, una scuola e un’intera comunità, unite nel dolore per una vita spezzata troppo presto.