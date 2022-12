BAIANESE. Continuano i furti nel mandamento, razzia in varie abitazioni tra Quadrelle e Mugnano

Cassetti e armadi aperti. Abiti e vari oggetti gettati in ogni dove. Sono queste le scene che alcuni residenti del mandamento, in particolare di Quadrelle e Mugnano stanno assistendo in questi giorni. Mentre i padroni di casa sono altrove o in altri piani i ladri agiscono con destrezza e velocità. A sparire sono oggetti di vario genere, argenteria, oro, pc, scarpe tutto ciò che poi si può facilmente smerciare. I ladri stanno mettendo a segno in questi giorni diversi furti, tante sono le denunce sia ai Carabinieri che sui social a fare attenzione, come questa pubblicata stamane da Carmine M.: “Se qualcuno riconosce questa la…na ieri sera hanno colpito di nuovo a Quadrelle via don Luigi Sturzo se qualcuno ha qualche indizio si faccia avanti questi sono i ladri che stanno mettendo a soqquadro Quadrelle e Sirignano i quali sono venuti anche da me non avete paura di parlare perché i prossimi potrete essere voi visti che ci stanno derubando a tutti . Un ultima cosa quella la….a ha le mie scarpe ai piedi delle Saucony verdi e nere”.