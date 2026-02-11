AVELLA. Un viaggio nel cuore del Nepal: immagini, storie e solidarietà dalla Langtang Valley

Serata culturale per la presentazione del Docufilm intitolato “Sulle orme dello yak – Langtang Valley Nepal 2025” a cura di Tommaso Palo e Corinna Fumo. 11 febbraio 2026 ore 20:00 – Palazzo Baronale – Sala Alvarez Piazza Municipio – Avella (AV) – Ingresso libero.

Una serata dedicata al Nepal, al racconto di un viaggio intenso e alla forza della solidarietà. L’evento prende vita dal documentario realizzato da Tommaso Palo e Corinna Fumo, soci del CAI – Sottosezione di Avella (AV), che racconta del viaggio e dell’esperienza del trekking nella Langtang Valley, una delle regioni himalayane più autentiche e suggestive del Paese.

Attraverso immagini, suoni e narrazioni il documentario è un viaggio virtuale tra le tradizioni, i monumenti nelle città e i paesaggi naturali con il profondo legame tra uomo e montagna. Non si tratta solo di un racconto di viaggio, ma di un’esperienza immersiva che invita a guardare oltre l’orizzonte turistico, per cogliere l’anima più vera del Nepal.

La serata avrà anche un importante scopo benefico: raccogliere fondi per il progetto di ampliamento di un asilo nel villaggio di Panauti, con la realizzazione del secondo piano dell’edificio, nell’ambito del progetto avviato da due anni da Corinna Fumo intitolato “Sensing Nepal”. Le raccolte saranno devolute all’ associazione AAMA SANGA NEPAL che ne segue il progetto. Un intervento concreto che mira a migliorare le condizioni educative e gli spazi a disposizione dei bambini, offrendo loro un ambiente più sicuro e adeguato per crescere e imparare.

L’evento si propone come un momento di condivisione e consapevolezza, dove il racconto visivo diventa strumento di connessione tra mondi lontani e la partecipazione del pubblico si trasforma in un gesto di supporto reale.

Un’occasione per viaggiare con lo sguardo, emozionarsi con le storie e contribuire attivamente a un progetto che guarda al futuro, partendo dai più piccoli. COMUNICATO STAMPA