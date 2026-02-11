Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: tutti i numeri dell’estrazione del 10 febbraio 2026

Pubblicati i risultati delle estrazioni di martedì 10 febbraio 2026 per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Di seguito tutte le combinazioni vincenti e i principali numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.
I numeri vincenti del Lotto
Queste le cinquine estratte sulle principali ruote:
• Bari: 20 – 78 – 56 – 79 – 86
• Cagliari: 2 – 43 – 83 – 59 – 39
• Firenze: 87 – 50 – 83 – 7 – 25
• Genova: 44 – 36 – 43 – 15 – 53
• Milano: 14 – 39 – 30 – 35 – 29
• Napoli: 60 – 34 – 76 – 50 – 41
• Palermo: 26 – 61 – 4 – 41 – 64
• Roma: 10 – 31 – 42 – 52 – 55
• Torino: 75 – 63 – 47 – 59 – 69
• Venezia: 29 – 47 – 7 – 27 – 31
• Nazionale: 52 – 57 – 46 – 19 – 24
10eLotto: i venti numeri estratti
Ecco la combinazione completa:
2 – 10 – 14 – 20 – 26 – 29 – 31 – 34 – 36 – 39 – 43 – 44 – 47 – 50 – 60 – 61 – 63 – 75 – 78 – 87
• Numero Oro: 20
• Doppio Oro: 20, 78
• Extra: 4 – 7 – 15 – 27 – 30 – 35 – 41 – 42 – 52 – 56 – 59 – 76 – 79 – 83 – 86
SuperEnalotto: combinazione e jackpot
La sestina vincente dell’estrazione del 10 febbraio 2026 è:
15 – 39 – 63 – 1 – 83 – 29
• Jolly: 73
• SuperStar: 21
Il jackpot in palio per l’estrazione del 10 febbraio era di 118.500.000 euro, mentre per il concorso successivo del 12 febbraio sale a 119.400.000 euro.
Lotto: i numeri più ritardatari
Tra i ritardi più significativi in assoluto si segnalano:
• Cagliari 55 (110 estrazioni)
• Torino 18 (106)
• Genova 34 (97)
• Cagliari 10 (93)
• Genova 69 (91)
• Nazionale 27 (90)
• Firenze 16 (90)
• Torino 34 (87)
• Milano 55 (85)
• Napoli 3 (84)
Per ruota, i principali ritardatari sono:
• Bari: 41 (69) – 23 (65) – 64 (52)
• Cagliari: 55 (110) – 10 (93) – 21 (72)
• Firenze: 16 (90) – 14 (78) – 77 (73)
• Genova: 34 (97) – 69 (91) – 80 (53)
• Milano: 55 (85) – 45 (59) – 26 (58)
• Napoli: 3 (84) – 41 (74) – 84 (65)
• Palermo: 4 (62) – 85 (61) – 73 (56)
• Roma: 81 (76) – 89 (69) – 82 e 25 (68)
• Torino: 18 (106) – 34 (87) – 40 (60)
• Venezia: 24 (82) – 20 (53) – 48 (50)
• Nazionale: 27 (90) – 31 (67) – 17 (65)
SuperEnalotto: numeri in ritardo
Per il SuperEnalotto, i ritardatari principali risultano:
87 (57) – 62 (53) – 15 (47) – 23 (44) – 70 (40) – 48 e 59 (39)
Le prossime estrazioni potrebbero quindi attirare l’attenzione degli appassionati proprio su questi numeri, tra i più attesi del momento.