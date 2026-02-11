“Dalle Foibe all’Esodo: un viaggio nella storia” – A Sperone un incontro di memoria e riflessione

Un momento di approfondimento storico e memoria civile quello in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso la sede della Pro Loco in Piazza L. Lauro, 9 a Sperone (AV).

L’iniziativa, dal titolo “Dalle Foibe all’Esodo: un viaggio nella storia”, è promossa dall’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in esilio – e rientra nelle attività dedicate al ricordo delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Un percorso tra storia e testimonianza

L’evento sarà moderato da Pasquale Muccio, consigliere comunale e membro della delegazione Campania dell’Unione degli Istriani.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali sarà il sindaco di Sperone, Adolfo Alaia.

Seguiranno gli interventi di:

Enrico Montanaro , sindaco di Baiano

Franco Di Cecilia, consigliere provinciale

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Sartore, coordinatore regionale per la Campania dell’Unione degli Istriani.

Memoria condivisa

L’incontro intende ripercorrere una pagina complessa e dolorosa della storia del Novecento italiano, offrendo spunti di riflessione sulle vicende che coinvolsero le popolazioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Attraverso un confronto aperto e documentato, l’iniziativa punta a promuovere conoscenza storica, dialogo e consapevolezza, nel segno della memoria e del rispetto per tutte le comunità coinvolte.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si propone come occasione di approfondimento culturale e civile per il territorio.