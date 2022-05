AVELLA. Strade dissestate in vari punti del paese. È il momento di provvedere

Continuano le segnalazioni da parte dei nostri lettori sul pessimo stato di manutenzione delle strade cittadine avellane, che ormai sono ridotte ai minimi termini e che i soliti interventi da parte del Comune di “rattoppo”, delle tante buche e avvallamenti, non riescono a risolvere il problema se non per pochi giorni. Basta un nuovo acquazzone e il problema si ripresenta con notevoli disagi per gli automobilisti che sono costretti più delle volte a ricorrere ai propri meccanici e gommisti per i danni che ne conseguono una volta finiti in una di essa. Particolarmente disastrata risulta essere via Dei Mulini, nel tratto che dall’ex Mulino porta alla località Capo di Ciesco. Le altre strade non se la passano meglio, il problema purtroppo sussiste un po’ ovunque con la presenza di buche disseminate qua e là. Occorre, da parte dell’Ente, studiare un piano serio di interventi perché, un paese che si propone essere la cittadella del turismo non da un buon esempio a quei turisti che vengono a visitare le bellezze di archeologiche che naturali che possiede.

