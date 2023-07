Piazza Municipio gremita per la prima di due serate dedicate all’opera sacra “San Sebastiano Martire”. L’ opera fu scritta dal prof. Guerriero Pasquale, nato il 5 ottobre del 1884 ,consacrato sacerdote il 25 settembre 1910. L’ultima volta portata in scena fu 15 anni fa dallo stesso regista di oggi, il dott. Antonio Tulino. Questa sera si replica sempre in piazza Municipio a partire alle 20,30. Ecco il nostro servizio realizzato ieri, con le nostre interviste ai protagonisti.