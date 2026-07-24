Avellino, il calendario è servito: debutto al Partenio contro l’Arezzo. Derby con il Benevento il 7 novembre

Due gare consecutive in casa per iniziare il campionato, poi la trasferta di Modena. Il ritorno del derby al Partenio è fissato per il 20 marzo. Chiusura di stagione a Padova.
di Francesco Piccolo
AVELLINO – Adesso è tutto definito. La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario del campionato 2026-2027 e l’Avellino conosce il proprio cammino. La squadra allenata da Alessandro Nesta esordirà sabato 22 agosto al Partenio-Lombardi contro l’Arezzo, prima di affrontare ancora in casa il Vicenza nella seconda giornata.
L’avvio sorride ai biancoverdi, che potranno contare su due gare consecutive davanti al proprio pubblico prima della prima trasferta stagionale sul campo del Modena.
Alla quarta giornata arriverà subito uno dei primi banchi di prova della stagione con il Palermo al Partenio, mentre tra gli appuntamenti più attesi spicca il derby campano contro il Benevento: andata al “Ciro Vigorito” il 7 novembre, ritorno ad Avellino il 20 marzo.
Da seguire con attenzione anche il doppio confronto con la Juve Stabia, altra sfida molto sentita dai tifosi biancoverdi, in programma il 27 dicembre al Partenio e il 17 aprile a Castellammare di Stabia.
Nel corso della stagione l’Avellino sarà impegnato anche in tre turni infrasettimanali, tutti lontano dal Partenio, contro Virtus Entella, Cremonese e Verona. L’ultima giornata vedrà invece i lupi chiudere il campionato sul campo del Padova, il 14 maggio 2027.
Intanto si è chiusa anche la campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino. Dopo l’ottima risposta registrata nella fase di prelazione riservata ai possessori della Tessera Branco, il dato finale resta sostanzialmente in linea con quello della passata stagione.
Ora, però, spazio al campo. Il ritiro di Rivisondoli entra nel vivo e Alessandro Nesta continua a plasmare la sua squadra in vista di un campionato di Serie B che si annuncia lungo, equilibrato e ricco di sfide. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.
Il calendario completo dell’Avellino
Girone di andata
1ª giornata (22 agosto)
Avellino-Arezzo
2ª giornata (29 agosto)
Avellino-Vicenza
3ª giornata (5 settembre)
Modena-Avellino
4ª giornata (12 settembre)
Avellino-Palermo
5ª giornata (19 settembre)
Ascoli-Avellino
6ª giornata (10 ottobre)
Avellino-Sampdoria
7ª giornata (17 ottobre)
Cesena-Avellino
8ª giornata (24 ottobre)
Avellino-Padova
9ª giornata (27 ottobre) (turno infrasettimanale)
Virtus Entella-Avellino
10ª giornata (31 ottobre)
Avellino-Pisa
11ª giornata (7 novembre)
Benevento-Avellino
12ª giornata (21 novembre)
Avellino-Mantova
13ª giornata (24 novembre) (turno infrasettimanale)
Cremonese-Avellino
14ª giornata (28 novembre)
Catanzaro-Avellino
15ª giornata (5 dicembre)
Avellino-Südtirol
16ª giornata (8 dicembre) (turno infrasettimanale)
Verona-Avellino
17ª giornata (12 dicembre)
Avellino-Empoli
18ª giornata (19 dicembre)
Carrarese-Avellino
19ª giornata (27 dicembre)
Avellino-Juve Stabia
Girone di ritorno
20ª giornata (9 gennaio)
Pisa-Avellino
21ª giornata (16 gennaio)
Avellino-Virtus Entella
22ª giornata (23 gennaio)
Mantova-Avellino
23ª giornata (30 gennaio)
Avellino-Cesena
24ª giornata (6 febbraio)
Südtirol-Avellino
25ª giornata (13 febbraio)
Avellino-Ascoli
26ª giornata (20 febbraio)
Sampdoria-Avellino
27ª giornata (27 febbraio)
Vicenza-Avellino
28ª giornata (2 marzo)
Avellino-Catanzaro
29ª giornata (6 marzo)
Avellino-Verona
30ª giornata (13 marzo)
Empoli-Avellino
31ª giornata (20 marzo)
Avellino-Benevento
32ª giornata (3 aprile)
Palermo-Avellino
33ª giornata (10 aprile)
Avellino-Cremonese
34ª giornata (17 aprile)
Juve Stabia-Avellino
35ª giornata (24 aprile)
Avellino-Modena
36ª giornata (1 maggio)
Arezzo-Avellino
37ª giornata (8 maggio)
Avellino-Carrarese
38ª giornata (14 maggio)
Padova-Avellino