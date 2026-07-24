Avellino, il calendario è servito: debutto al Partenio contro l’Arezzo. Derby con il Benevento il 7 novembre

Due gare consecutive in casa per iniziare il campionato, poi la trasferta di Modena. Il ritorno del derby al Partenio è fissato per il 20 marzo. Chiusura di stagione a Padova.

di Francesco Piccolo

AVELLINO – Adesso è tutto definito. La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario del campionato 2026-2027 e l’Avellino conosce il proprio cammino. La squadra allenata da Alessandro Nesta esordirà sabato 22 agosto al Partenio-Lombardi contro l’Arezzo, prima di affrontare ancora in casa il Vicenza nella seconda giornata.

L’avvio sorride ai biancoverdi, che potranno contare su due gare consecutive davanti al proprio pubblico prima della prima trasferta stagionale sul campo del Modena.

Alla quarta giornata arriverà subito uno dei primi banchi di prova della stagione con il Palermo al Partenio, mentre tra gli appuntamenti più attesi spicca il derby campano contro il Benevento: andata al “Ciro Vigorito” il 7 novembre, ritorno ad Avellino il 20 marzo.

Da seguire con attenzione anche il doppio confronto con la Juve Stabia, altra sfida molto sentita dai tifosi biancoverdi, in programma il 27 dicembre al Partenio e il 17 aprile a Castellammare di Stabia.

Nel corso della stagione l’Avellino sarà impegnato anche in tre turni infrasettimanali, tutti lontano dal Partenio, contro Virtus Entella, Cremonese e Verona. L’ultima giornata vedrà invece i lupi chiudere il campionato sul campo del Padova, il 14 maggio 2027.

Intanto si è chiusa anche la campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino. Dopo l’ottima risposta registrata nella fase di prelazione riservata ai possessori della Tessera Branco, il dato finale resta sostanzialmente in linea con quello della passata stagione.

Ora, però, spazio al campo. Il ritiro di Rivisondoli entra nel vivo e Alessandro Nesta continua a plasmare la sua squadra in vista di un campionato di Serie B che si annuncia lungo, equilibrato e ricco di sfide. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Il calendario completo dell’Avellino

Girone di andata

1ª giornata (22 agosto)

Avellino-Arezzo

2ª giornata (29 agosto)

Avellino-Vicenza

3ª giornata (5 settembre)

Modena-Avellino

4ª giornata (12 settembre)

Avellino-Palermo

5ª giornata (19 settembre)

Ascoli-Avellino

6ª giornata (10 ottobre)

Avellino-Sampdoria

7ª giornata (17 ottobre)

Cesena-Avellino

8ª giornata (24 ottobre)

Avellino-Padova

9ª giornata (27 ottobre) (turno infrasettimanale)

Virtus Entella-Avellino

10ª giornata (31 ottobre)

Avellino-Pisa

11ª giornata (7 novembre)

Benevento-Avellino

12ª giornata (21 novembre)

Avellino-Mantova

13ª giornata (24 novembre) (turno infrasettimanale)

Cremonese-Avellino

14ª giornata (28 novembre)

Catanzaro-Avellino

15ª giornata (5 dicembre)

Avellino-Südtirol

16ª giornata (8 dicembre) (turno infrasettimanale)

Verona-Avellino

17ª giornata (12 dicembre)

Avellino-Empoli

18ª giornata (19 dicembre)

Carrarese-Avellino

19ª giornata (27 dicembre)

Avellino-Juve Stabia

Girone di ritorno

20ª giornata (9 gennaio)

Pisa-Avellino

21ª giornata (16 gennaio)

Avellino-Virtus Entella

22ª giornata (23 gennaio)

Mantova-Avellino

23ª giornata (30 gennaio)

Avellino-Cesena

24ª giornata (6 febbraio)

Südtirol-Avellino

25ª giornata (13 febbraio)

Avellino-Ascoli

26ª giornata (20 febbraio)

Sampdoria-Avellino

27ª giornata (27 febbraio)

Vicenza-Avellino

28ª giornata (2 marzo)

Avellino-Catanzaro

29ª giornata (6 marzo)

Avellino-Verona

30ª giornata (13 marzo)

Empoli-Avellino

31ª giornata (20 marzo)

Avellino-Benevento

32ª giornata (3 aprile)

Palermo-Avellino

33ª giornata (10 aprile)

Avellino-Cremonese

34ª giornata (17 aprile)

Juve Stabia-Avellino

35ª giornata (24 aprile)

Avellino-Modena

36ª giornata (1 maggio)

Arezzo-Avellino

37ª giornata (8 maggio)

Avellino-Carrarese

38ª giornata (14 maggio)

Padova-Avellino