Avella, presentato alla stampa il nuovo PUC: “Un risultato atteso da quasi 50 anni”. Foto e Video

È stato presentato questa mattina ad Avella, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), alla presenza del sindaco Vincenzo Biancardi e dell’intera giunta comunale. Un momento particolarmente significativo per l’amministrazione, che ha illustrato alla cittadinanza e ai media i punti cardine di uno strumento atteso da quasi mezzo secolo.

Il primo cittadino, visibilmente emozionato, ha sottolineato come il nuovo PUC rappresenti una svolta storica per il territorio, introducendo regole certe e ponendo fine alla stagione delle deroghe:

“Con l’entrata in vigore del PUC – ha dichiarato Biancardi – non saranno più concesse licenze in deroga. Ora c’è un piano, ci sono regole: è inutile chiedere eccezioni.”

Tra le principali novità illustrate figurano interventi strategici per la viabilità, i servizi e la riqualificazione urbana. È previsto un ampio parcheggio nei pressi delle scuole medie, pensato per agevolare la sosta dei genitori durante l’ingresso e l’uscita degli studenti. Nell’area potrà inoltre essere realizzato un deposito per i mezzi comunali e della Protezione Civile.

Un capitolo importante riguarda la riqualificazione del centro storico, dove i fabbricati fatiscenti potranno essere delocalizzati per favorire un recupero più armonico e sicuro del patrimonio edilizio.

Il piano include anche la realizzazione di un nuovo cimitero comunale in un’altra zona del territorio, affiancato da un canile municipale con annesso cimitero per gli animali. Una scelta mirata a ridurre i costi sostenuti annualmente dal Comune per il ricovero dei cani randagi, che oggi si aggirano intorno agli 80 mila euro.

Nella zona Purgatorio è prevista la nascita di un nuovo centro sportivo, mentre sul versante mobilità si punta alla creazione di una nuova arteria viaria in grado di bypassare l’attuale strada nazionale, oggi congestionata dal traffico.

Il PUC sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro due o tre giorni. Da quel momento, i cittadini avranno la possibilità di presentare osservazioni:

“L’amministrazione è aperta al confronto”, ha ribadito il sindaco.

Se l’iter procederà senza intoppi, il piano potrà arrivare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva tra la primavera e l’estate del prossimo anno.



