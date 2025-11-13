Lutto a Mugnano del Cardinale per la scomparsa di Tommaso Canonico

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità mugnanese piange la scomparsa di Tommaso Canonico, spentosi all’età di 80 anni. La notizia, diffusa dai familiari attraverso il manifesto funebre affisso in paese, ha destato profonda commozione tra quanti lo conoscevano e stimavano.

A darne il triste annuncio sono la moglie Maria Miele, i figli Maria Grazia e Domenico, il genero Pasquale Casillo, la nuora Maria Di Marino, la nipotina Antonia, i fratelli Giuseppe, Michele, Raffaele e Filomeno, la sorella Raffaela, la zia Carmelina, insieme a cognati, cugini, nipoti e a tutti i parenti.

La salma giungerà giovedì 13 novembre alle ore 15:00 presso la Chiesa dell’Ascensione, dove alle 15:30 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della funzione religiosa, i familiari saluteranno in chiesa quanti si uniranno al loro dolore. È stata espressamente richiesta la dispensa dai fiori.

La famiglia Canonico rivolge un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare e stringersi loro attorno in questo momento di grande tristezza.