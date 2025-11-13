Soste selvagge sugli stalli per disabili ad Avellino il Movimento Italiano Disabili attacca:” Urgono misure più rigorose ad Avellino s tutela dei più fragili”.

Ad Avellino cresce in maniera sempre più esponenziale l’annoso problema delle soste selvagge sugli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, anche quelli con numero di targa o di autorizzazione.

A sollevare il caso il Movimento Italiano Disabili Coordinamento Campania, non solo il posto occupato ma guai se immagini anche di tutelare il tuo diritto magari chiedendo aiuto alle forze dell’ordine ti ritrovi spesso con uno sportello ammaccato, un vetro rotto, una minaccia o un qualunque altro atto vandalico fuori da ogni logica di civiltà o di principio di legalità, soprattutto nelle ore notturne.

Sulla questione urgono non solo controlli più capillari da parte delle forze di polizia ma risposte anche dalla politica con provvedimenti e misure più severe verso i trasgressori, l’appello viene lanciato soprattutto alle forze politiche che oggi attraverso slogan, fale promesse, selfie, degustazioni culinarie in giro per la provincia e quanto altro di più vergognoso sta balzando alla luce anche sui social si sta proponendo al futuro governo della regione Campania dimenticando i problemi reali dei cittadini, specialmente i più vulnerabili della popolazione.

Ancora una volta questo modo di fare politica non ci rappresenta e non rappresenta soprattutto chi è in difficoltà.