NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale, lutto Antonio Giampietro

Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Antonio Giampietro, conosciuto da tutti come “O’ Panettiere”, venuto a mancare serenamente all’età di 92 anni presso la Città della Salute di Cicciano.

A darne il triste annuncio la moglie Rosa Di Micco, i figli Aniello, Teresa, Giuseppe, Rosanna ed Enrico, insieme ai familiari tutti, profondamente colpiti dalla perdita di una figura stimata e benvoluta dalla comunità locale.

I funerali si svolgeranno domani, 16 maggio, alle ore 12:00 presso la Chiesa Maria Santissima del Carmelo di Mugnano del Cardinale. Al termine del rito religioso, la famiglia saluterà parenti, amici e conoscenti direttamente in chiesa.

La notizia della scomparsa di Antonio Giampietro ha suscitato commozione tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga vita, segnata da lavoro, dedizione alla famiglia e forti legami con il territorio.

Alla famiglia Giampietro vanno le più sentite condoglianze.