PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI AL VIA IL PROGETTO NELLE SCUOLE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI CASERTA

Prosegue l’impegno della Commissione Prevenzione dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta nella promozione della salute tra i più giovani.

Ha avuto inizio il progetto “Prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici nelle scuole”, realizzato con il coordinamento del referente interno dottore Emanuele Spina, la collaborazione del dottore Antonio Picone, fisiatra dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, e il supporto di tutti i componenti della Commissione. Nella giornata di ieri il team medico ha fatto tappa presso l’Istituto Comprensivo “Leone IX” di Sessa Aurunca, dove sono stati sottoposti a screening 54 alunni per valutare la presenza di eventuali disturbi muscoloscheletrici, tra cui atteggiamenti scoliotici, ipercifosi e altre alterazioni posturali. All’incontro hanno preso parte il dottore Antonio Picone, il dottore Emanuele Spina e la dottoressa Marilena Perillo, che hanno illustrato agli studenti e al personale scolastico l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in età evolutiva.

«Seguirà un nuovo incontro per completare lo screening degli altri ragazzi, oltre a una lezione plenaria dedicata alla prevenzione e alla corretta educazione posturale», spiega Emanuele Spina. E aggiunge: «Successivamente, nei casi che lo richiederanno, saranno indicati ulteriori approfondimenti specialistici. Questo appuntamento rientra in un più ampio ciclo di iniziative promosso dalla nostra Commissione che si propone di portare la cultura della prevenzione all’interno delle scuole e in generale in tutto il panorama cittadino, per migliorare l’approccio alle patologie della nostra popolazione provinciale».

Il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, dottore Carlo Manzi, sottolinea: «Nuova iniziativa dell’Ordine, proposta in una scuola di Sessa Aurunca per valorizzare l’equità dell’accesso alla prevenzione nelle zone disagiate come nelle zone più prossime ai servizi sanitari. L’idea, per il prossimo anno, è di ampliare la prevenzione muscoloscheletrica con le consulenze odontoiatriche tra gli adolescenti».

L’iniziativa rappresenta uno dei numerosi interventi che la Commissione Prevenzione sta sviluppando per favorire una maggiore attenzione alla salute pubblica.