SPERONE. I 50 anni di Mariateresa Alaia: gli auguri speciali dell’amica Maria

Una giornata speciale da celebrare con affetto, emozione e tanti auguri sinceri. Mariateresa Alaia, originaria di Sperone, festeggia oggi il traguardo dei suoi 50 anni circondata dall’amore della famiglia, degli amici e delle persone che le vogliono bene.

Tra i messaggi più sentiti spiccano quelli dell’amica Maria De Santis, che ha voluto dedicarle un pensiero speciale per questo importante compleanno:

“A Mariateresa, donna speciale e amica sincera, auguro un compleanno pieno di gioia, serenità e amore. Che questi 50 anni siano solo l’inizio di una nuova stagione ricca di soddisfazioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Auguri di cuore”.