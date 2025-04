Baiano, Generoso Lippiello omaggia i Caduti in guerra nel giorno della Liberazione

Baiano (AV) – In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, un gesto semplice ma carico di significato ha avuto luogo nel cuore di Baiano. A compierlo è stato un cittadino noto e benvoluto dalla comunità: Generoso Lippiello, ex presidente dell’AC Baiano, conosciuto da tutti con l’affettuoso soprannome di “il burbero buono” per il suo carattere diretto ma dal cuore grande.

È stato proprio lui, in solitaria e in silenzio, a portare un simbolico mazzo di fiori al Monumento dei Caduti in guerra, per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e per l’Italia.

In un contesto in cui spesso le commemorazioni rischiano di essere dimenticate o affidate solo alle istituzioni, il gesto spontaneo di Lippiello ha colpito per la sua autenticità. Un atto che ricorda a tutti quanto siano importanti la memoria, il rispetto per la storia e la gratitudine verso chi ci ha permesso di vivere in un Paese libero.

Un piccolo grande gesto, quello del “burbero buono”, che dimostra ancora una volta come l’amore per la propria terra e per i suoi valori si esprima anche attraverso i gesti più semplici.