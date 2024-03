AVELLA. Pellegrino Vittoria e Cambia Avella: Un capitolo si chiude, ma la missione continua. La nota del gruppo di opposizione

Il Gruppo “Cambia Avella” ha recentemente assistito alle dimissioni del Consigliere Pellegrino Vittoria, evento che segna la conclusione di un percorso di intesa politica locale che ha abbracciato otto anni di battaglie coraggiose, scontri animati e impegno incessante per tutelare gli interessi della comunità.

Il passato di Pellegrino Vittoria è stato segnato da un impegno costante, caratterizzato da una serie di battaglie che hanno avuto al centro il diritto al confronto democratico sulle scelte da adottare. Questo diritto è fondamentale per la salute della democrazia locale, dove la diversità di opinioni rappresenta una ricchezza, contribuendo a garantire il bene comune e gli interessi dei cittadini.

Il Consigliere Vittoria ha fornito un costante supporto alle iniziative del Gruppo “Cambia Avella”, dimostrando un impegno senza sosta nella politica locale e non sottraendosi mai alle sue responsabilità. Le dimissioni rappresentano una svolta nella sua carriera politica, aprendo la strada a un nuovo capitolo.

Il presente e il futuro di “Cambia Avella” non vengono tralasciati nel messaggio, ma piuttosto si afferma la volontà di guardare avanti, affrontando nuove sfide con la stessa determinazione e convinzione che hanno caratterizzato il passato. La dichiarazione sottolinea che al centro di ogni azione amministrativa e politica deve essere posta la necessità di garantire al paese e agli Avellani una qualità di vita migliore sotto ogni aspetto, con servizi adeguati e una crescita reale, non solo annunciata.

Il Gruppo “Cambia Avella” riafferma il proprio impegno a favore del bene del paese, unendo le forze per perseguire una visione di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. In questo momento di transizione, si chiude un capitolo, ma la missione di “Cambia Avella” continua, sempre orientata verso il bene della comunità e la costruzione di un futuro migliore per tutti gli Avellani.

LA NOTA DI CAMBIA AVELLA

Le dimissioni dal Gruppo CAMBIA AVELLA del Consigliere Pellegrino Vittoria chiude un percorso di intesa politica locale di otto anni.

Non ci dimentichiamo il passato segnato da tante battaglie coraggiose e scontri animati portati avanti per tutelare gli interessi del nostro paese, primo fra tutti il diritto al confronto democratico sulle scelte da adottare, che passa per l’azione di una maggioranza e di una minoranza consiliare, espressione di idee diverse, ma sempre a garanzia del bene e degli interessi dei cittadini; battaglie portate avanti anche col supporto costante di Pellegrino Vittoria che in questi anni non si è sottratto alle sue responsabilità inerenti la politica locale.

Non ci distraiamo dal presente e dalla scelta di Pellegrino Vittoria di intraprendere da ora in poi una strada diversa.

Non ci spaventiamo né ci sottraiamo dal futuro che, ricordando il passato, trova nel presente uno spartiacque per percorsi da affrontare sempre con la stessa determinazione e convinzione che al centro dell’azione amministrativa e politica deve esserci solo la necessità di garantire al Paese e agli Avellani una diversa qualità di vita sotto ogni profilo, con servizi adeguati e possibilità di reale e non solo annunciata crescita.

CAMBIA AVELLA oggi più di ieri resta dalla stessa parte ricordando che il “BENE DEL PAESE” è ciò che auspichiamo tutti.

CAMBIA AVELLA.