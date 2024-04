La Tappa dell’Associazione Topolino Autoclub Italia a Lauro: Un viaggio incantevole tra Storia e Bellezza

La prestigiosa carovana delle Topoline ha fatto tappa ieri, sabato 27 aprile 2024, nell’incantevole borgo di Lauro, regalando a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile. Le mitiche auto degli anni ’50 hanno fatto sosta in Piazza Umberto Nobile, dove sono rimaste in esposizione per alcune ore, permettendo agli appassionati di ammirarle da vicino e di scoprire le loro caratteristiche uniche.

Ma non è stata solo un’occasione per ammirare le splendide macchine: gli automobilisti hanno avuto l’opportunità di esplorare il ricco patrimonio storico e culturale, visitando il suggestivo Castello Lancellotti e il Museo Nobile. Accolti dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Casoria e da altri membri dell’Amministrazione Comunale, i visitatori si sono mostrati incantati dalla bellezza del borgo e dei suoi monumenti.

“Una presenza iniziatica che vedrà nuovamente la nostra città citata alla cronaca di un evento che si distingue per l’unicità delle macchine, la raffinatezza del design e l’innovazione tecnologica”, ha commentato il Sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione. “Siamo lieti di accogliere l’evento e di condividere con i nostri ospiti la bellezza e la storia della nostra comunità. Inoltre, questa iniziativa ci offre l’opportunità di evidenziare l’eccellenza e il dinamismo del nostro territorio, mostrando al mondo le nostre risorse e il nostro impegno per una crescita sostenibile e inclusiva”.

La presenza dell’Associazione Topolino Autoclub Italia a Lauro rappresenta un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio e per valorizzare le sue ricchezze culturali e paesaggistiche. Grazie all’entusiasmo e all’accoglienza della comunità locale, l’evento è stato un successo straordinario, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Lauro nel panorama culturale e turistico della regione.

Concludendo, il Sindaco Boglione ha ribadito il suo impegno a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Lauro, sottolineando l’importanza di preservare e promuovere la bellezza e la storia del nostro territorio per le generazioni future.