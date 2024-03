Il Presepe di Pasqua a Sperone: cinque anni di Tradizione e Creatività di Antonino Napolitano

Il prossimo 23 marzo, a Sperone, si terrà un evento tanto atteso e carico di significato: l’inaugurazione del Presepe di Pasqua, opera dell’artista locale Antonino Napolitano, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. La cerimonia avrà luogo alle 19:30 nel suggestivo scenario del piazzale Sant’Elia, e sarà arricchita dalla benedizione di don Reinaldo, parroco del paese.

Il Presepe di Pasqua, ideato e realizzato con dedizione da Antonio Napolitano, rappresenta una tradizione ormai radicata nella comunità di Sperone. Questa manifestazione artistica unica nel suo genere è diventata un appuntamento annuale che attira numerosi visitatori e suscita l’entusiasmo di grandi e piccini.

Il talento di Napolitano si esprime attraverso la creazione di scenari dettagliati e suggestivi, che narrano la storia della Pasqua in modo unico e coinvolgente. Il presepe, arricchito da elementi tradizionali e da tocchi di creatività contemporanea, offre uno sguardo originale e artistico sulla celebrazione pasquale.

La benedizione del presepe da parte di don Reinaldo aggiunge un elemento di significato spirituale all’evento, unendo la tradizione religiosa alla creatività artistica. La comunità di Sperone si riunirà per celebrare non solo la Pasqua, ma anche il talento e l’impegno di un concittadino che dona alla città una testimonianza tangibile della sua abilità artistica e della passione per la tradizione locale.

L’inaugurazione del Presepe di Pasqua è un momento di gioia e condivisione, che segna l’inizio delle celebrazioni pasquali nella comunità di Sperone. Tutti sono invitati a partecipare a questa tradizione ormai consolidata, scoprendo il talento di Antonino Napolitano e immergendosi nell’atmosfera unica che il presepe crea ogni anno.