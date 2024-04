Polemiche sul 5G a Mugnano del Cardinale: Il sindaco Alessandro Napolitano risponde alle accuse

Le tensioni riguardanti l’installazione di antenne 5G nei pressi della strada provinciale che porta al casello di Baiano del comune di Mugnano del Cardinale hanno raggiunto un nuovo picco con le dichiarazioni dell’avvocato Michele Pepe, membro della commissione ambientale locale, che ha criticato apertamente l’amministrazione Napolitano per aver autorizzato tale installazione. Tuttavia, il sindaco Alessandro Napolitano ha risposto con fermezza, fornendo una dettagliata replica alle accuse mosse contro di lui e la sua amministrazione.

Napolitano ha dichiarato che la società richiedente ha ottenuto pareri positivi dall’Arpac e dalla Commissione paesaggistica del Comune, composta da membri della precedente amministrazione, oltre a un parere negativo dalla soprintendenza dei beni culturali. Tuttavia contro questi ultimi, la società installatrice ha fatto ricorso al Tar, ottenendo la vittoria e notificando il risultato alla soprintendenza, che dovrà ora prendere atto della decisione ed esprimersi.

Il sindaco ha poi evidenziato i suoi sforzi per approvare un regolamento comunale che stabilisse criteri più rigidi per l’installazione delle antenne, preferibilmente al di fuori dei centri abitati. Tuttavia, Napolitano ha sottolineato che l’opposizione ha votato contro tale regolamento, provocando perplessità sulla loro posizione. Inoltre, ha enfatizzato che non sono i comuni ad autorizzare tali installazioni, ma il decreto crescita permette alle società di bypassare le autorizzazioni comunali.

Infine, il sindaco ha criticato la gestione delle antenne durante l’amministrazione precedente retta da Giovanni Colucci, sostenendo che diverse antenne siano state installate sul territorio, incluso una vicino al Santuario di Santa Filomena, un centro vitale per il paese.

Le parole di Napolitano riflettono una posizione decisa e chiara contro l’installazione di antenne 5G nei pressi delle aree abitate e dei luoghi sensibili. Tuttavia, la questione rimane aperta e continua a suscitare dibattiti e polemiche all’interno della comunità di Mugnano del Cardinale.