Un nuovo gioiello ad Avella: Apre al pubblico il Bar Convivium Garden nel Parco Archeologico dell’Anfiteatro. Foto

Ieri pomeriggio, un’atmosfera di eccitazione e curiosità ha pervaso l’area archeologica avellana, con l’apertura al pubblico del Bar Convivium Garden all’interno del suggestivo scenario del Parco Archeologico dell’Anfiteatro. Questo nuovo punto di incontro è stato accolto con entusiasmo dai residenti e dagli amanti della cultura locale, offrendo un’opportunità unica di unire la storia millenaria del territorio con il piacere della convivialità contemporanea.

Alla cerimonia di apertura hanno presenziato anche le autorità locali, tra cui il vice sindaco Anna Alaia, l’assessore Luigi Biancardi, la presidente del Consiglio Comunale Nicoletta Longobardi e il consigliere Pellegrino Vittoria. Il taglio del nastro ha segnato l’inizio di una nuova era per il Parco Archeologico, che ora accoglie non solo i visitatori desiderosi di scoprire il passato della città, ma anche coloro che cercano un momento di relax e di svago.

Il Bar Convivium Garden, per il momento, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 24, mentre il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 24 orario continuato. L’ingresso al bar è aperto a tutti mentre per la visita dell’anfiteatro sarà sempre gestito dall’ufficio turistico in collaborazione con la soprintendenza come da disciplinare in dotazione alla concessione. La struttura, che si sviluppa su un unico livello di circa 250 metri quadrati, è stata parzialmente sottoposta alla quota stradale e destinata ad ex infopoint, ma oggi si trasforma in un Bar Letterario che conserva le caratteristiche di bookshop, sala mostre ed eventi.

La concezione del Bar si ispira al passaggio dei gladiatori attraverso la porta trionfale dell’Anfiteatro, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva e suggestiva. Un’ampia apertura incornicia la vista dell’anfiteatro, mentre dai terrazzamenti in copertura si può godere di un nuovo punto di osservazione sull’area archeologica circostante.

Nell’area antistante il Bar, i visitatori possono degustare un aperitivo o un caffè, immergendosi in un’atmosfera unica e affascinante. Questo nuovo luogo di incontro rappresenta un’opportunità straordinaria per la comunità di Avella e per tutti coloro che desiderano esplorare la storia e la bellezza del territorio. Non manca l’esposizione di prodotti locali delle varie aziende locali.

Con l’estate alle porte, non perdete l’occasione di partecipare agli eventi organizzati e di godere di questo nuovo gioiello nel cuore di Avella. Il Bar Convivium Garden vi aspetta per offrirvi momenti di piacere e di scoperta in un ambiente unico e suggestivo.