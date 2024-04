“E…state con noi: Torna il Kid Summer Camp 2024 organizzato da Aido Nola-Cimitile e Cooperativa Giulia”

Anche quest’anno continua la collaborazione tra il Gruppo Aido Nola – Cimitile e la Cooperativa Giulia che insieme all’associazione Alba e Aurora Società Cooperativa Sociale Brusciano, da vari anni presenti sul territorio hanno sempre realizzato valide ed interessanti iniziative. .. dal campo sociale estivo con manifestazioni ludiche, ricreative e formative rivolte ai minori, adulti e famiglie ad assistenza agli anziani, minori e diversamente abili.

Anche quest’anno non poteva mancare l’organizzazione del “ KID SUMMER CAMP 2024 “

Un campus estivo che si svolgerà nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto presso il “Centro Sportivo Giacomo Piccolo” Via Cucca 6 Brusciano (NA)

Il Campus è aperto a tutti i bambini dai 3 anni ai 14 anni .

Chi opterà per l’intera giornata nella quota è incluso anche il servizio mensa, quest’anno possono partecipare anche i bambini diversamente abili che saranno assistiti da personale qualificato, per tutti gli amici di Aido Gruppo Nola- Cimitile l’iscrizione è gratuita.

Per tutte le informazioni potete contattare i numeri: 3333186532 e 3202366625.