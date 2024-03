BAIANO. Nave Duilio sventa attentato ai sui danni nel Mar Rosso. A bordo anche un baianese, il Maresciallo Capo Carmine Picciocchi

Nel pomeriggio di ieri, la nave Duilio, in attuazione del principio di auto-difesa, ha abbattuto un drone nel Mar Rosso, rivelando un pericoloso intento terroristico. Il drone, con caratteristiche analoghe a quelli utilizzati in precedenti attentati, si trovava a circa 6 km dalla nave italiana, in volo diretto verso di essa. La notizia è stata resa nota dal Ministero della Difesa, evidenziando il rischio immediato per la nave e il suo equipaggio.

Il drone è stato lanciato dallo Yemen, costituendo così il primo attacco diretto degli Houthi all’Italia. La nave coinvolta, il cacciatorpediniere della Marina Militare Caio Duilio, sarà la base operativa della nascente operazione europea Aspides, guidata dal contrammiraglio Stefano Costantino. L’incidente ha evidenziato la crescente tensione nel Mar Rosso, da mesi teatro di attacchi da parte dei ribelli yemeniti, ma fino ad oggi principalmente mirati contro imbarcazioni statunitensi e britanniche.

La nave Duilio è attualmente impegnata nell’area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali. Questa missione ha sostituito la nave Martinengo, attiva dal dicembre scorso dopo gli attacchi degli Houthi nello stretto di Bab-el Mandeb. La presenza della Duilio nel Mar Rosso mira a “garantire la tutela del diritto internazionale e salvaguardare gli interessi nazionali”, come specificato dal Ministero della Difesa.

Un elemento che ha attirato l’attenzione nel mandamento baianese è la presenza a bordo della Nave Duilio di un maresciallo capo di origini mandamentali, Carmine Picciocchi, al servizio della patria da ben 20 anni. La notizia dell’attacco ha inevitabilmente preoccupato la sua famiglia a Baiano, ma l’alta professionalità di tutto l’equipaggio ha scongiurato qualsiasi rischio.

La storia di Picciocchi è un esempio di dedizione al servizio del Paese, e la presenza di un irpino a bordo della nave Duilio sottolinea la forza e la resilienza degli uomini e delle donne delle Forze Armate italiane nell’affrontare le sfide internazionali per garantire la sicurezza del nostro Paese.