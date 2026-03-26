AVELLA. Nuova piattaforma e DMO, le strategie messe in campo per il turismo.

Presso la Sala Alvarez del Comune di Avella l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Biancardi ha presentato le funzionalità della nuova piattaforma www.visitavella.it , ad illustrare il nuovo sistema on-line il consulente tecnico Dott. Giovanni Notaro e i componenti dell’Area Turistica del Comune Dott. Andrea Vitale e Dott.ssa Nelly Russo. L’obiettivo è rendere quanto più agevole al turista la lettura delle notizie di apertura dei siti, le modalità di acquisto dei servizi e le date degli eventi. A prendere parte alla presentazione diversi addetti ai lavori tra ristoratori, gestori di B&B e attività commerciali, rappresentanti delle associazioni e cittadini. La dotazione della piattaforma si aggiunge all’attività di riorganizzazione dell’area turistica programmata dall’amministrazione Biancardi che ha trovato l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale. Questa attenzione costante verso il settore turistico è necessaria poichè la cittadina irpina si trova in un’area strategica della Campania e vanta di un patrimonio importante.

Alla Regione Campania spetta la competenza in materia di Turismo e di recente è stata attivata la procedura per i Comitati promotori delle DMO da costituire, ad intervenire sul tema nella stessa seduta, la vicesindaca Anna Alaia che ha illustrato il percorso che vorrà intraprendere il Comune per la realizzazione della DMO “Welcome Irpinia”. Come definito dalle linee guida regionali sulle DMO Le Destination Management Organization – D.M.O. (Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni turistiche) sono organizzazioni non lucrative che mirano a ricomprendere i principali portatori di interessi pubblici e privati che operano nell’ambito di una determinata destinazione turistica secondo una logica di partenariato per condividere l’offerta turistica locale a fini di efficienza, coesione e competitività. La loro struttura di governance può comprendere una varietà di modelli pubblici e privati atti a determinare il ruolo chiave della promozione territoriale.

Il principale obiettivo della DMO “Welcome Irpinia” vuole essere quello di rafforzare efficienza, coesione, condivisione, competitività e sostenibilità di un’area ben precisa della Regione Campania dove ricade la città d’arte che si propone come capofila , attraverso la creazione di brand territoriali chiaramente riconoscibili sul mercato turistico nazionale e internazionale. Fino ad ora Avella con i progetti e le azioni programmate nell’ultimo decennio dall’amministrazione e dalle associazioni ha raggiunto un buon livello di visibilità nel contesto regionale collocandosi tra le città più importanti, ma questo non basta in termini di presenze e strategie, pur avendo creato un piccolo indotto. Per il salto di qualità ed un ulteriore crescita dovrà essere efficace il nuovo processo che porterà alla nascita della DMO che dovrà poi essere capace di innescare nuove dinamiche virtuose. Affinchè ciò accada sarà determinante la coesione tra i partner coinvolti cosi come la loro volontà e capacità di programmare, il tutto poi deve essere gestito da esperti di destinazioni e marketing.

(Dott. Michele Amato)