19 luglio 1992: il sacrificio di Paolo Borsellino, un’eredità che vive nella coscienza di tutti

Cinquantasette giorni dopo la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, un’altra terribile tragedia sconvolse Palermo e l’Italia intera.

Era il 19 luglio 1992. Alle 16:58, in via Mariano D’Amelio, all’altezza del civico 19, un’autobomba esplose al passaggio del giudice Paolo Borsellino, provocando una delle pagine più drammatiche della storia della Repubblica.

Nella strage morirono il magistrato e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Donne e uomini dello Stato che, con coraggio e senso del dovere, sacrificarono la propria vita al servizio della giustizia.

Per compiere l’attentato furono utilizzati circa 50 chilogrammi di esplosivo, collocati all’interno di una Fiat 126 rubata, parcheggiata proprio sotto l’abitazione della madre del magistrato. L’ordigno venne azionato a distanza mediante un telecomando nel momento in cui Borsellino arrivò davanti al palazzo.

Paolo Borsellino non è morto. Non sono riusciti a uccidere i suoi ideali. Vive nel cuore di tutti coloro che ogni giorno scelgono la legalità, combattono le mafie e credono in uno Stato giusto. Ci ha lasciato un patrimonio morale immenso, un’eredità fatta di coraggio, dignità e amore per la giustizia che abbiamo il dovere di tramandare alle nuove generazioni.

Borsellino sapeva che il suo destino era segnato. Disse:

«Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia. La mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri.»

Parole che ancora oggi interrogano le coscienze e ricordano quanto sia fondamentale continuare a cercare tutta la verità.

Con altrettanta lucidità affermava:

«Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo.»

Un pensiero che testimonia la sua straordinaria capacità di leggere la realtà senza compromessi.

Tra le sue frasi più celebri resta l’invito rivolto a tutti:

«Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.»

Il silenzio è il più grande alleato della criminalità organizzata. Informare, denunciare e raccontare la verità significa spezzare il muro dell’omertà.

Borsellino ricordava anche che:

«La paura è umana, ma combattetela con il coraggio.»

Non si è mai definito un eroe. Era un uomo consapevole dei rischi che correva, ma decise di non arretrare mai davanti al proprio dovere.

E ancora:

«La mafia ha più paura della scuola che della giustizia.»

Perché la cultura, l’istruzione e la formazione delle coscienze rappresentano la più potente arma contro ogni forma di criminalità organizzata.

Infine, il suo insegnamento più profondo resta racchiuso nelle parole che sono diventate un manifesto di speranza:

«La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.»

Se i giovani negheranno il loro consenso alla mafia, anche il suo potere, per quanto possa sembrare forte, svanirà come un incubo.

La legalità non è uno slogan, né una parola da pronunciare nelle ricorrenze. La legalità è una scelta di vita. È uno stile di vita.

Ricordare Paolo Borsellino e tutte le vittime delle mafie significa trasformare il loro sacrificio in un impegno quotidiano, affinché giustizia, libertà e verità continuino a camminare sulle nostre gambe.

Filomeno Caruso