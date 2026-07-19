Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto

In occasione della festa patronale in onore della Madonna delle Grazie a Mugnano del Cardinale, il Gruppo Orgoglio Mugnanese si è aggiudicato il prestigioso Palio durante le fasi che precedono la tradizionale processione.
Come da tradizione, il Palio è stato portato in processione nella giornata di domenica 12 luglio, accompagnando il corteo religioso in uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’intera festa patronale.
L’assegnazione del Palio rappresenta ogni anno un gesto di devozione e di attaccamento alle tradizioni locali, oltre a testimoniare il forte spirito di partecipazione che anima la comunità mugnanese durante i festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie.