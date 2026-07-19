Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto

19/07/2026 binews.it EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE 0

Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto

In occasione della festa patronale in onore della Madonna delle Grazie a Mugnano del Cardinale, il Gruppo Orgoglio Mugnanese si è aggiudicato il prestigioso Palio durante le fasi che precedono la tradizionale processione.

Come da tradizione, il Palio è stato portato in processione nella giornata di domenica 12 luglio, accompagnando il corteo religioso in uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’intera festa patronale.

L’assegnazione del Palio rappresenta ogni anno un gesto di devozione e di attaccamento alle tradizioni locali, oltre a testimoniare il forte spirito di partecipazione che anima la comunità mugnanese durante i festeggiamenti dedicati alla Madonna delle Grazie.Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto Il Gruppo Orgoglio Mugnanese conquista il Palio 2026 della Madonna delle Grazie. Le foto