Choc in Campania, giornalista ucciso a colpi di arma da fuoco e dato alle fiamme. Ecco chi è

Drammatica scoperta nella località Cioffi, alla periferia di Eboli, dove il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all’interno di un terreno agricolo.

L’allarme è scattato quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che, in un primo momento, sembrava essere un normale rogo di sterpaglie. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, facendo scattare immediatamente le indagini.

Secondo i primi accertamenti degli investigatori, la vittima sarebbe il giornalista Luca Esposito, nato nel 1973, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista delle emittenti Sportitalia e Otto Channel.

Le prime risultanze investigative indicano che l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme nel tentativo di occultare il delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell’omicidio.

L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnico-scientifici, mentre la salma sarà sottoposta ad autopsia, esame che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

La notizia ha suscitato profondo sgomento nel mondo dell’informazione e tra quanti conoscevano il giornalista, molto apprezzato per la sua attività professionale.