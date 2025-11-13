Avella, intervento dei Vigili del Fuoco per un nido di vespe in via Santa Candida

AVELLA – Pomeriggio di apprensione in via Santa Candida, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione di un nido di vespe che minacciava la sicurezza dei residenti. L’episodio è avvenuto oggi, 13 novembre 2025, intorno alle 15:30.

A segnalare la presenza del nido, situato sul tetto di una piccola struttura attigua a un’abitazione, sono stati alcuni abitanti della zona, preoccupati dal crescente numero di insetti che orbitava nei pressi delle finestre e dell’ingresso della casa.

Sul posto è giunta una squadra dei caschi rossi, che ha operato con un mezzo dotato di attrezzature specifiche e indossando tute protettive. Gli operatori sono saliti sulla copertura della struttura per individuare e neutralizzare il favo, mettendo in sicurezza l’area e prevenendo eventuali punture o rischi per i passanti.

Durante l’intervento, la strada è rimasta temporaneamente ostruita per consentire ai Vigili del Fuoco di lavorare in sicurezza. I residenti hanno assistito con sollievo alle operazioni, concluse senza particolari difficoltà.

Grazie alla rapidità dell’intervento, la situazione è tornata alla normalità in breve tempo, evitando possibili conseguenze soprattutto per bambini, anziani e animali domestici che frequentano quotidianamente la zona.