Benevento, si spara in un supermercato: 67enne in gravi condizioni

BENEVENTO – Dramma all’interno di un supermercato del capoluogo sannita, dove un uomo di 67 anni si è sparato con una pistola alla testa.

Il gesto è avvenuto all’interno di un ufficio situato nei locali dell’attività commerciale. Immediato l’allarme che ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, affiancati dalle forze dell’ordine.

L’uomo è stato soccorso sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravissime.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire il contesto in cui si è verificato il gesto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia e i Carabinieri per i rilievi del caso.