Mugnano del Cardinale, Muvian Boutique protagonista alla fiera “Tutto Sposi” di Napoli

Lo scorso mese di ottobre, Muvian Boutique, storica realtà di Mugnano del Cardinale, ha preso parte alla prestigiosa fiera “Tutto Sposi” presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati al mondo del wedding e degli eventi.

L’azienda, giunta ormai alla terza generazione, ha presentato le proposte del marchio Corneliani, di cui è referente ufficiale per il servizio su misura in Campania.

Muvian Boutique si distingue per la cura nella selezione dei brand e l’attenzione al dettaglio, offrendo ai propri clienti un’esperienza di eleganza autentica e personalizzata, in linea con i più alti standard del made in Italy.

La partecipazione alla kermesse partenopea rappresenta un ulteriore riconoscimento per una realtà che, nel tempo, ha saputo affermarsi per professionalità, competenza e visione imprenditoriale, diventando un punto di riferimento per clienti e professionisti del settore.

Muvian Boutique continua così a portare alto il nome di Mugnano del Cardinale, con la passione e la dedizione che da tre generazioni ne caratterizzano il percorso.

