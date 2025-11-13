Marcianise, tragedia alla scuola “Calcara”: 12enne precipita e perde la vita. Ritrovato un biglietto sul banco

Un dramma sconvolgente ha colpito questa mattina la scuola media “Calcara” di Marcianise, dove una studentessa di soli dodici anni è deceduta dopo essere precipitata dalla scala antincendio dell’istituto. L’intera comunità è sotto choc.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe chiesto di andare in bagno, allontanandosi poi dall’aula e dirigendosi verso le scale esterne. Da lì sarebbe caduta nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri, perdendo la vita sul colpo. Sul suo banco è stato trovato un breve messaggio: poche parole, “mi dispiace”, che ora guideranno le indagini verso l’ipotesi di un gesto volontario.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: due ambulanze del 118, pattuglie della Polizia di Stato, della Municipale e il personale scolastico hanno tentato inutilmente di prestare aiuto alla giovane. L’area è stata poi messa in sicurezza e la scuola completamente isolata per consentire gli accertamenti.

Sul posto anche il sindaco Antonio Trombetta, visibilmente scosso: «Una tragedia enorme, inspiegabile. Conosco la famiglia, è un nucleo unito e affettuoso. Oggi Marcianise è in lutto».

Presenti inoltre quattro psicologhe dell’Asl per supportare compagni e docenti, anch’essi profondamente provati dall’accaduto. La ragazza viveva con i genitori poco distante dall’istituto.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre la comunità attende risposte sulle motivazioni di un gesto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.