AVELLA: Incendio sotto la Torre del Castello

Un uliveto abbandonato a pochi passi dalla Torre del Castello di Avella è andato nuovamente a fuoco oggi, confermando una triste e ripetitiva tradizione che si ripete ogni anno. Le fiamme hanno rapidamente inghiottito gli alberi secolari, creando una scena di disastro naturale.

Le cause dell’incendio non sono ancora state confermate, ma molti sospettano che possa trattarsi di un incendio doloso, considerando la ricorrenza regolare di tali episodi. Le autorità locali stanno indagando per accertare le origini del fuoco e assicurare eventuali responsabili alla giustizia.

Di fronte all’emergenza, gli operari della Comunità Montana Vallo Lauro Baianese sono stati prontamente mobilitati per fronteggiare le fiamme e arginare l’espansione dell’incendio. Le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per proteggere l’area.

(Andrea Salvatore Guerriero)