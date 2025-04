Avella, il Palazzo Baronale si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

AVELLA – Un messaggio di sensibilizzazione e inclusione arriva dal cuore della città: oggi, 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, la facciata del Palazzo Baronale, sede del Comune e del Museo “Avella Città d’Arte”, si illumina di blu.

Un gesto simbolico, ma di grande impatto, per accendere i riflettori su una condizione che riguarda milioni di persone nel mondo e che richiede attenzione, comprensione e sostegno. L’iniziativa si inserisce nel movimento globale “Light It Up Blue”, promosso per diffondere maggiore consapevolezza sull’autismo e favorire una società più inclusiva.

Illuminare di blu un luogo simbolo della città significa ribadire l’importanza di riconoscere e valorizzare ogni individuo, abbattendo barriere e pregiudizi. Un segnale di vicinanza alle famiglie e alle persone che vivono questa realtà ogni giorno, affinché possano trovare sempre più sostegno e comprensione nella comunità.