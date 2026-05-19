Avella, il 24 maggio torna la “Giornata Ecologica”: cittadini uniti per il territorio

AVELLA – Una mattinata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e alla cura del territorio. Domenica 24 maggio 2026 torna ad Avella la “Giornata Ecologica”, iniziativa promossa dal Forum Giovani Avella insieme al Gruppo Scout Avella 1, con il coinvolgimento della comunità cittadina.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 presso la suggestiva località delle Grotte di San Michele, luogo simbolico del territorio avellano, dove si terrà anche la benedizione del parroco Don Giuseppe Parisi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente e alla tutela degli spazi comuni, trasformando una semplice giornata di volontariato in un momento di condivisione e amore concreto per il paese.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare attivamente per contribuire insieme alla valorizzazione e alla pulizia del territorio.

“Prendiamoci cura insieme di Avella” è il messaggio scelto per questa edizione, che punta a rafforzare il senso civico e la collaborazione tra giovani, associazioni e cittadini.

Una giornata all’insegna dell’impegno, della sensibilizzazione ambientale e della partecipazione collettiva, con l’obiettivo di rendere Avella ancora più bella e accogliente.