QUALIANO (NA) 9^ edizione Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”

19/05/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, NEWS CAMPANIA 0

QUALIANO (NA) 9^ edizione Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”

Il premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità” dedicato alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio[1]), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La moglie del Giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Anche quest’ anno parte dalle scuole e dalla società civile, L’Associazione Terra Viva, il Comune di Qualiano e L’Istituto d’Istruzione Superiore Giovanni Minzoni e inizierà il 23 maggio, presso Piazza del Popolo, 80019 Qualiano NA, alle ore 17:30.

I premiati, saranno La cantante e attivisti dei diritti civili Fiorella Mannoia – L’attore e Conduttore televisivo Vincenzo Iacchetti – il Cantante Carmine Lauretta in arte “vesuviano” il quale si esibirà con il Corpo di Ballo della Antares Danza A.S.D.

Un momento fondamentale è dedicato al Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri che riceverà il premio speciale “Testimone di Legalità”.

Saranno presenti inoltre il Sostituto Procuratore Aggiunto di Napoli Nord Dott.ssa Maria Di Mauro – la Dirigente Scolastica dell’’Istituto Superiore Giovanni Minzoni Dott.ssa Amalia Sciorio – Lo scrittore Antonio Capolongo che ha scritto “la città con il mare dentro” ed inoltre referenti delle Forze dell’Ordine – Il Sindaco del Comune di Qualiano Dott. Raffaele De Leonardis.

Sarà presente anche La Scuderia dei Rapper che si esibirà con testi a contenuto sociale.

Accoglierà i numerosi ospiti delle Istituzioni, il Sindaco del Comune di Qualiano Raffaele De Leonardis, il Presidente dell’Associazione Terra Viva e fondatore del premio Salvatore De Maio, il prof. Angelo Zanfardino anche lui fondatore del premio, Valentina Iannelli, Maria Massaro ed Elisabetta Gagliardi dell’Associazione Terra Viva.

QUALIANO (NA) 9^ edizione Premio Nazionale “19 luglio 1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”