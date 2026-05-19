Inclusione e innovazione: all’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” di Avella cresce una scuola davvero accessibile.

AVELLA-Un piccolo gesto può diventare il simbolo di una grande rivoluzione culturale. È quanto sta accadendo presso Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero, dove gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno dato vita a un significativo progetto dedicato all’accessibilità e all’inclusione.

Un’iniziativa concreta, moderna e profondamente educativa che trasforma gli spazi scolastici in ambienti capaci di accogliere davvero tutti, senza barriere comunicative o sensoriali. Gli studenti, guidati dai docenti, hanno realizzato supporti informativi accessibili attraverso strumenti innovativi e tecnologie inclusive: scritte in Braille, targhette stampate in 3D e QR code collegati a video in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Non si è trattato di una semplice attività laboratoriale, ma di un autentico percorso di cittadinanza attiva. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a tutte le fasi del progetto: dalla traduzione dei testi in Braille alla progettazione digitale delle targhette, dalla registrazione dei video LIS fino alla creazione e al collegamento dei QR code ai contenuti multimediali.

Un lavoro che ha permesso agli studenti di sviluppare competenze tecnologiche, linguistiche e sociali, ma soprattutto di maturare una nuova consapevolezza: l’accessibilità non è un favore concesso a qualcuno, bensì un diritto fondamentale che riguarda tutti.

Passeggiando oggi nei corridoi del plesso della scuola secondaria di primo grado, è possibile osservare questi strumenti inclusivi applicati agli ambienti scolastici: indicazioni leggibili anche da persone non vedenti, contenuti visivi e digitali fruibili da studenti con differenti bisogni comunicativi, informazioni rese accessibili attraverso linguaggi alternativi e complementari.

La scuola diventa così un luogo che educa non solo attraverso le parole, ma anche attraverso gli esempi concreti. Un ambiente in cui ogni studente può sentirsi riconosciuto, accolto e orientato.

Fondamentale il sostegno del Dirigente scolastico, Andrea Amoroso, che continua a promuovere una visione educativa innovativa e inclusiva, attenta ai bisogni delle nuove generazioni e capace di trasformare la scuola in uno spazio realmente aperto a tutti.

L’iniziativa rappresenta anche un importante esempio di didattica interdisciplinare: tecnologia, educazione civica, inclusione, comunicazione e competenze digitali si intrecciano in un’esperienza autentica che mette gli studenti al centro del cambiamento.

In un tempo in cui si parla spesso di inclusione solo in termini teorici, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” di Avella hanno scelto di renderla visibile, concreta e quotidiana.

Perché una scuola davvero accessibile è una scuola che ascolta, orienta, accoglie e dà voce a tutti.

Di seguito sono pubblicati i link ai video realizzati dagli studenti, gli stessi attivati tramite i QR code presenti nei supporti informativi installati nella scuola.