Daspo di due anni per due giovani di San Vitaliano che durante il passaggio del Giro d’Italia tentavano di far cadere i ciclisti

SAN VITALIANO – Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di Daspo della durata di due anni nei confronti di un 19enne e di un 21enne di San Vitaliano, accusati di aver ostacolato il regolare svolgimento della tappa Paestum-Napoli del Giro d’Italia, disputata il 14 maggio.

Secondo quanto ricostruito dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, i due giovani avrebbero invaso improvvisamente il percorso di gara al passaggio dei ciclisti lungo via Nazionale delle Puglie, creando una situazione di concreto pericolo per gli atleti, gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Le indagini hanno inoltre evidenziato che, in più occasioni, i due avrebbero tentato di spintonare alcuni corridori con l’intento di farli cadere. Un comportamento che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze durante una manifestazione sportiva seguita da migliaia di persone.

L’episodio era stato immediatamente segnalato agli agenti del commissariato di Nola, che avevano proceduto alla denuncia dei responsabili per pericolo all’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e tentate lesioni personali.

Il Daspo rappresenta una misura preventiva finalizzata a evitare il ripetersi di episodi simili durante eventi sportivi ad alto afflusso di pubblico.