Baianese, con un biglietto da 3 euro vince 10mila euro: la fortuna sorride a un ex autista AIR

BAIANO – La fortuna fa tappa nel Baianese. Un ex autista dell’AIR, residente nella zona di Baiano, ha centrato una vincita da 10mila euro grazie ad un biglietto da appena 3 euro.

La vincita sarebbe arrivata domenica scorsa attraverso una doppia sfida fortunata che ha regalato all’uomo una somma importante e tanta incredulità.

Secondo quanto trapelato, il fortunato tagliando sarebbe stato acquistato presso un’area di servizio di Nola, dove l’ex dipendente dell’azienda di trasporti avrebbe tentato la sorte quasi per caso.

La notizia si è rapidamente diffusa tra amici e conoscenti, suscitando curiosità e commenti positivi in paese. Una vincita che rappresenta sicuramente una piacevole sorpresa e che riporta il sorriso a chi, con un piccolo investimento, ha visto cambiare improvvisamente la propria giornata.

Ancora una volta la dea bendata sceglie l’Irpinia e il Baianese, regalando una storia di fortuna destinata a far parlare.