AVELLA.Il 18 giugno “Illuminarte”,aperitivo e tour tra i monumenti illuminati su prenotazione.

Il Comune di Avella, Avellarte e la Soprintendenza Archeologica hanno programmato per il 18 e 26 giugno “Illuminarte” l’imperdibile tour archeologico tra i monumenti illuminati di Avella Città d’Arte, alla scoperta della storia della cittadina romana e longobarda. La prima tappa nel giardino del Palazzo Baronale, sede del Museo Archgeologico e del MIA, dove turisti e visitatori prenderanno parte ad un aperitivo in giardino. Poi si farà tappa al Castello Longobardo dove, circondati dai ruderi e dalla torre angioina, si godrà del panorama sulla Valle del Clanio e il Vesuvio. Dopo aver raggiunto la collina del Castlello i partecipanti si sposteranno verso l’anfiteatro per l’ultima tappa che prevede la visita all’arena molto suggestiva, di epoca romana. Per info e prenotazioni whattsap 3338847353 oppure chiama 3804309703.

