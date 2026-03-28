Vacanze di Pasqua 2026: quando chiudono le scuole in Italia

Con l’arrivo della primavera, studenti e famiglie iniziano a guardare al calendario per organizzare la pausa scolastica pasquale. Nel 2026, la Pasqua cadrà domenica 5 aprile, seguita dal tradizionale Lunedì dell’Angelo il giorno 6 aprile.
La posizione della festività nel calendario viene generalmente definita “intermedia”: non si tratta né di una Pasqua particolarmente anticipata né di una delle più tardive. Questa collocazione consente di programmare una pausa scolastica equilibrata, senza variazioni significative nella durata delle vacanze.
Il calendario delle vacanze scolastiche
Secondo quanto stabilito dai calendari regionali già approvati, nella maggior parte delle regioni italiane la sospensione delle lezioni sarà compresa tra giovedì 2 aprile e martedì 7 aprile 2026, estremi inclusi.
Gli studenti torneranno quindi in aula a partire da mercoledì 8 aprile.
Complessivamente, si tratta di una pausa di sei giorni consecutivi, che include:
- il fine settimana (4 e 5 aprile),
- le festività pasquali (5 e 6 aprile),
- e i giorni di sospensione aggiuntivi previsti a livello regionale (2 e 7 aprile).
Settimana corta: cosa cambia
Per le scuole che adottano la cosiddetta settimana corta, con lezioni distribuite dal lunedì al venerdì, la durata della pausa non subisce variazioni sostanziali. Il sabato, infatti, è già normalmente escluso dall’attività didattica.