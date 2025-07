Avella, ancora un incendio sulla collina del Castello: fiamme domate in tempo dai Vigili del Fuoco

AVELLA (AV), venerdì 11 luglio 2025 – Ancora un incendio sulla collina del Castello di Avella, dove nel tardo pomeriggio di oggi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino per contenere un nuovo rogo divampato in un’area di sterpaglie sotto un uliveto in stato di semiabbandono.

L’allarme è stato lanciato prontamente da alcuni cittadini, e l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio: le fiamme, infatti, si stavano rapidamente avvicinando ad alcune abitazioni situate a pochi metri dalla zona interessata.

I Vigili del Fuoco, con grande professionalità, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo che il fuoco si estendesse e mettesse a rischio la sicurezza dei residenti e il patrimonio naturalistico della collina.

Preziosa anche la presenza e il supporto degli agenti della Polizia Municipale di Avella, che hanno garantito l’ordine e la sicurezza dell’area, agevolando le operazioni di spegnimento.

L’episodio riaccende i riflettori sull’urgenza di una maggiore attenzione alla manutenzione del territorio, in particolare nelle zone a rischio, soprattutto durante la stagione estiva, in cui le alte temperature e la siccità rendono più vulnerabili le aree verdi.

Le autorità locali invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni principio di incendio e a evitare comportamenti a rischio, per proteggere un territorio ricco di storia e natura, già messo a dura prova negli ultimi anni.