Tragedia a Marotta: irruzione durante una festa di compleanno, morta la madre della festeggiata

Marotta, 11 luglio 2025 – Una tranquilla festa di compleanno si è trasformata in un incubo nel tardo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in un casolare di campagna nei pressi di Marotta, dove era in corso una celebrazione per una bambina. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 19.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’uomo avrebbe fatto irruzione armato all’interno dell’abitazione iniziando a sparare. Il tragico bilancio, aggiornato alle ore 23:19, conta la morte della madre della festeggiata e il ferimento della nonna. Fortunatamente tutte le bambine invitate alla festa sono state messe in salvo.

Durante i concitati momenti seguiti alla sparatoria, mentre i soccorsi e le forze dell’ordine si precipitavano sul posto, il settantenne si sarebbe barricato all’interno della casa, tenendo in ostaggio proprio la madre della bambina, poi risultata deceduta.

Le motivazioni dietro il gesto restano ancora oscure. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e unità speciali, mentre si cerca di fare piena luce sull’accaduto.

Le autorità locali e il sindaco hanno espresso cordoglio per la tragedia che ha sconvolto la comunità.