All’ I.C. “Mons.P.Guerriero” di Avella torna LIBRIAMOCI. Giornate di lettura nelle scuole dal 15 al 20 novembre.

Ormai all’ottava edizione, LIBRIAMOCI, l’iniziativa del Centro per il libro e la lettura, nata da un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Cultura, invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che a distanza, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere, visto come occasione non solo di svago, ma anche come strumento di crescita. I filoni tematici ai quali, eventualmente, docenti, lettori e alunni, possono ispirarsi per le loro attività sono tre: il gioco del mondo, dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci circonda; il gioco dei sé, che si apre alle infinite possibilità dell’immaginazione; infine giochi diVersi, che permette di combinare parole e suoni, dando vita a espressioni e forme sempre diverse. Ricchissimo e articolato il programma proposto dall’ I.C. “Mons.P.Guerriero”, che si snoderà dal 15 al 20 novembre e che coinvolgerà gli alunni e i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I Grado. Tra i titoli da cui saranno tratte le letture ad alta voce e le relative attività ritroviamo (solo per citarne alcune): Il piccolo principe di A. De Saint-Exupery, Il gabbiano Jonathan Livingston di R.Bach, Favole al telefono di G.Rodari, Quelli che credono ai sogni di L.Frescura, per la Scuola Primaria; La solitudine dei numeri primi P.Giordano, Storia di Malala di V.Mazza, Nel mare ci sono i coccodrilli di F.Geda, Enfin chez moi di K.Bebey, per la scuola Secondaria di I Grado. La lettura è dunque nuovamente messa al centro del progetto educativo e didattico promosso dalla scuola. È strumento necessario per la formazione umana. È specchio e mezzo per giungere alla comprensione, all’ascolto attento di ciò che ci circonda e alla pacificazione.

“Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere”.

