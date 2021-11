La carenza idrica, negli ultimi anni, per alcuni paesi del mandamento è diventato un problema serio. Oggi sono finalmente ripresi i lavori per il nuovo pozzo. Un plauso a chi sta lavorando affinché la situazione venga risolta definitivamente. Per il sindaco Alessandro Napolitano quello di risolvere un problema che affligge la comunità da tanti anni è diventata una priorità.

