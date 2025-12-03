Secondigliano. Sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, in largo IV aprile, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato insieme ad uno degli acquirenti. A seguito di controllo, il prevenuto è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e 110 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.